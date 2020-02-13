Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Монреаль», Ковальчук — без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей хет-трик оформил Давид Пастрняк и ещё один гол забил Патрис Бержерон. Брэд Маршан сделал три результативные передачи. В составе «Монреаля» единственную шайбу забросил Марко Сканделла. Российский нападающий Илья Ковальчук провёл на площадке 20 минут и 17 секунд и результативными действиями не отметился.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
«Бостон» одержал седьмую победу за последние восемь игр. «Монреаль» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
- 13 февраля 2020
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- 12 февраля 2020
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