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Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Монреаль», Ковальчук — без очков

Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Монреаль», Ковальчук — без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Давид Пастрняк и ещё один гол забил Патрис Бержерон. Брэд Маршан сделал три результативные передачи. В составе «Монреаля» единственную шайбу забросил Марко Сканделла. Российский нападающий Илья Ковальчук провёл на площадке 20 минут и 17 секунд и результативными действиями не отметился.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Бостон» одержал седьмую победу за последние восемь игр. «Монреаль» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Пастрняк (Маршан) – 06:59' (5x5)   2:0 Пастрняк (Курали) – 24:16' (5x5)   2:1 Сканделла (Судзуки, Улле) – 24:52' (5x5)   3:1 Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 35:45' (4x3)   4:1 Бержерон (Маршан) – 59:40' (en)
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