Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Монреаль», Ковальчук — без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Давид Пастрняк и ещё один гол забил Патрис Бержерон. Брэд Маршан сделал три результативные передачи. В составе «Монреаля» единственную шайбу забросил Марко Сканделла. Российский нападающий Илья Ковальчук провёл на площадке 20 минут и 17 секунд и результативными действиями не отметился.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Бостон» одержал седьмую победу за последние восемь игр. «Монреаль» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».