Пастрняк в матче с «Монреалем» повторил достижение Горди Хоу 68-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Главным героем матча стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Ранее в нынешнем сезоне чешский форвард уже оформлял хет-трик в матче с «Канадиенс». Таким образом, Пастрняк стал первым игроком в истории НХЛ за последние 68 лет, кто дважды в течение сезона забросил по три шайбы за матч в ворота «Монреаля». В сезоне-1951/1952 это удалось сделать нападающему «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.

Пастрняк снова возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.