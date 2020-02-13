Беттмэн — о ситуации с Боумистером: немедленно приняли решение, что матч не продолжится

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что в лиге не сомневались насчёт решения не возобновлять матч регулярного чемпионата между «Анахайм Дакс» и «Сент-Луис Блюз» после того, как Джей Боумистер потерял сознание в первом периоде.

«Мы немедленно создали телефонную конференцию и приняли решение, что матч не продолжится, потому что никто не мог сосредоточиться на хоккее в такой ситуации. И это могло привести к опасным последствиям. Страшная ситуация, однако надо быть готовым к тому, чтобы с этим справляться», — цитирует Беттмэна Sportsnet 650.

Матч «Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» будет доигран позднее. Счёт, статистика и игровое время сохранятся. На момент инцидента с Боумистером счёт был 1:1, в первом периоде оставалось сыграть чуть меньше восьми минут.