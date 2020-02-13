Результаты матчей в НХЛ за 12 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли три матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1. Хет-трик в составе победителей Давид Пастрняк. Благодаря этому чешский форвард снова возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.



«Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» — 5:3. В составе гостей дебютный матч в НХЛ провёл российский защитник Александр Елесин.

«Ванкувер Кэнакс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:0. Голкипер хозяев Якоб Маркстрём отразил 49 бросков.

Пастрняк снова возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав Овечкина и Мэттьюса