Результаты матчей в НХЛ за 12 февраля 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли три матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1. Хет-трик в составе победителей Давид Пастрняк. Благодаря этому чешский форвард снова возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Пастрняк (Маршан) – 06:59' (5x5) 2:0 Пастрняк (Курали) – 24:16' (5x5) 2:1 Сканделла (Судзуки, Улле) – 24:52' (5x5) 3:1 Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 35:45' (4x3) 4:1 Бержерон (Маршан) – 59:40' (en)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» — 5:3. В составе гостей дебютный матч в НХЛ провёл российский защитник Александр Елесин.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Баклунд (Ткачук) – 31:37' (5x5) 1:1 Тоффоли (Копитар, Иафалло) – 32:21' (5x5) 2:1 Вагнер (Льюис) – 33:00' (5x5) 3:1 Макдермид (Браун, Лизотт) – 41:42' (5x5) 3:2 Линдхольм (Райан, Годро) – 43:25' (5x5) 4:2 Картер (Кемпе, Фрк) – 55:12' (5x5) 4:3 Линдхольм (Годро, Андерссон) – 56:55' (6x5) 5:3 Уокер (Копитар) – 59:57' (en)
«Ванкувер Кэнакс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:0. Голкипер хозяев Якоб Маркстрём отразил 49 бросков.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хорват (Саттер, Миллер) – 15:33' (5x4) 2:0 Годетт (Руссель, Саттер) – 26:25' (5x5) 3:0 Саттер – 57:51' (en)
Пастрняк снова возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав Овечкина и Мэттьюса
Пастрняк штампует хет-трики, как Овечкин! Чех — снова лучший снайпер сезона НХЛ
Его «Бостон» уверенно разобрался с командой Ильи Ковальчука.
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