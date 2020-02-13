Красиков — о положении «Сибири» в таблице: верим, что ещё пошумим в плей-офф

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков поделился ожиданиями от заключительного отрезка регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечным Николая Заварухина осталось одержать одну победу, чтобы обеспечить себе участие в плей-офф.

«Стараемся не смотреть в таблицу. У нас каждая игра как последняя. Настраиваемся выходить на лёд и делать свою работу. Знаем, что если будем делать её хорошо, то выполним задачу. Верим, что ещё пошумим в плей-офф», — приводят слова Красикова «Известия».

«Сибиряки» занимают пятое место в Восточной конференции КХЛ с 65 очками в активе после 55 матчей. Сегодня, 13 февраля, в очередном матче чемпионата «Сибирь» примет ХК «Сочи». Начало встречи — в 15:30 мск.