Президент «Вегаса» готов предоставить психологов для игроков и персонала «Сент-Луиса»

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал, что общался с президентом «Вегас Голден Найтс» по хоккейным операциям Джорджем Макфи и тот готов предоставить психологов для игроков и сотрудников «Блюз», когда они прилетят в Лас-Вегас.
Матч с «Вегасом» станет первым для «музыкантов» после того, как 36-летний защитник Джей Боумистер потерял сознание на лавке во время матча регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс».
Армстронг также позвонил генеральному менеджеру «Даллас Старз» Джиму Нилу, которому пришлось столкнуться с подобной ситуацией. 10 марта 2014 года нападающий «Старз» Рич Певерли потерял сознание на скамейке запасных.
«В таких случаях все в НХЛ быстро сплачиваются. Мы все: тренеры, игроки, сотрудники клуба — ощущаем себя частью особенного братства», — цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.
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