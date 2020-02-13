Яшин: Овечкину очень повезло с командой и тренером, но хоккей совсем не математика

Чемпион мира Алексей Яшин поделился мнением о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Что значит, реально или нет? Как будет, так будет. Важно то, что Овечкин выступает в классной команде. Вокруг него замечательные партнеры, которые хотят, чтобы их товарищ обогнал Гретцки. Играют на Овечкина. В таком случае возможно всё.

Другое дело, что очень сложно, когда количество оставшихся голов делят на количество матчей. Умножают на сезоны, сравнивают с другими и выводят универсальную формулу, что Овечкин забьёт 900 в 40 лет. А ведь тут совсем не математика! Хоккей – такой вид, в который могут вклиниться разные обстоятельства. Основное – это здоровье, чтобы пройти свою жизнь в спорте без травм. Этого я Сашке и желаю.

Он забил 16 голов за 10 матчей? Это круто, вопросов нет. Но снова о математике. Вы ещё посчитайте, что он забивает 1,6 гола за матч, и если проведёт 2000 матчей в НХЛ, то у него будет 3200 шайб. Видите, что получается глупо? Это ведь идёт волнами. Иногда у тебя залетает всё. А бывает, что случается ступор, и ты забиваешь только три гола за 20 матчей.

Но у меня нет сомнений, что Сашка – настоящий снайпер, любит забивать. И в «Вашингтоне» хотят использовать его лучшие качества. Считаю, что Овечкину очень повезло с командой и с тренером, который использует своего капитана эффективнее всего», – цитирует Яшина сайт «Матч ТВ».