Третьяк: молодёжь показывает яркий, результативный и, что самое главное, победный хоккей

Федерация хоккея России на официальном сайте опубликовала речь президента организации Владислава Третьяка.

«Во время февральского международного перерыва состоялось множество матчей практически всех сборных команд России. Свой высокий уровень подтвердила юниорская команда до 16 лет, одержав победу на Турнире четырёх наций в шведском Гётеборге, где выиграла все матчи.



Очень радует, что сейчас у нас есть молодёжь, которая показывает яркий, результативный и, что самое главное, победный хоккей. Это показывает, что Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина», которую мы внедряем по всей стране при поддержке компании «Норникель», начинает давать свои плоды.



Но вместе с подготовкой нового поколения игроков нам необходимо создать условия для того, чтобы как можно больше ребят переходило из сборной одного возраста в другую. В феврале в составе национальной и олимпийской сборных России на Шведских играх и турнире в Словакии сыграли сразу 12 человек из молодежной сборной России, которые в начале января завоевали серебро МЧМ в Чехии. В штаб национальной команды вошел Валерий Брагин – один из лучших специалистов по работе с молодёжью, который знает всех ребят, как никто другой.



Продолжается и сезон у других сборных. Юниоры до 17 лет одержали победу на домашнем Турнире пяти наций в Уфе. Юниоры до 18 лет завоевали бронзу турнира в Чехии, а женская национальная сборная стала бронзовым призёром Еврохоккейтура. Отдельно отметим победу наших младших юниоров, команду до 16 лет, ставшую обладателем золотых медалей Юношеский Олимпийских игр в Лозанне.



Для всех игроков эти игры стали первым серьёзным испытанием в спортивной карьере, которое они блестяще прошли. Мальчишки показали шикарный хоккей – современный, атакующий – и влюбили в себя всех, кто был на матчах. Стоит отметить и работу тренеров, правильно работающих с нашими молодыми игроками.



Впереди нас ждут самые главные соревнования сезона. В конце марта наши девушки отправятся на чемпионат мира в Канаду, в апреле юниоры до 18 лет стартуют на первенстве мира в США, а национальная сборная начнёт подготовку к чемпионату мира, который в этом году пройдёт в Цюрихе и Лозанне. Конечно же, мы все будем переживать за наших спортсменов и желаем им только победы», — сказал Третьяк.