Тренер «Ак Барса» Перов: травм много, но все, кто здоров — готовы побеждать

Перед выездным матчем с рижским «Динамо» тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о подготовке команды и прокомментировал большое количество травм у подопечных.
«Всё в матче с «Динамо» зависит от нас – если мы будем показывать тот хоккей, которого придерживаемся весь сезон, улучшая его в преддверии плей-офф. В таком случае всё будет нормально.
Да, у нас большое количество травмированных игроков, но на это не надо обращать внимания, искать какие-то причины. Все, кто здоровы, готовы выходить на лёд и побеждать.
У нас есть свой план относительно того, кто из вратарей будет играть следующий матч. Безусловно, то обстоятельство, что Тимур Билялов здесь играл – веская причина.
Если анализировать матч с «Авангардом», не сказать, что он по содержанию игры был очень хорош – были и ошибки, есть моменты, которые мы проанализировали: внесём коррективы в игру, надеемся показать хороший хоккей, зрелищный хоккей и тот, который будет приносить нам результат», — цитирует специалиста официальный сайт казанской команды.
- 13 февраля 2020
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