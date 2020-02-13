«Салават» — «Спартак»: Пашин сыграет в четвёртом звене уфимцев, это будет его дебют в КХЛ
Официальный «твиттер» уфимского «Салавата Юлаева» опубликовал состав на домашнюю игру с московским «Спартаком» (13 февраля 2020, 17:00 МСК). Место в воротах уфимского клуба займёт финский легионер Юха Метсола.
В предстоящей игре дебютирует в КХЛ под 34-м номером 17-летний нападающий «Салавата» Александр Пашин. Ранее форвард уже попадал в заявку на матч основной команды, но на льду так и не появлялся.
В 33 матчах за «Толпар», выступающий в МХЛ, нападающий набрал 32 (17+15) очка, в среднем проводя на площадке около 19 минут игрового времени при 35 минутах штрафа.
В составе юниорской сборной России форвард стал триумфатором мемориала Глинки—2019, проведя на турнире 5 матчей и набрав в них 8 (7+1) очков.
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Шесть из семи предыдущих очных встреч уфимцев и москвичей оказались верховыми.
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