«Сибирь» в серии буллитов дома уступила «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» у себя дома принимала ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:3 Б в пользу гостей.
Уже на четвёртой минуте встречи в составе хозяев с передач Егора Миловзорова и Николая Тимашова отличился Дмитрий Саюстов – после его передачи вдоль ворот шайба нашла конёк защитника сочинцев Симона Бертильссона и отрикошетила в ворота. Вторую шайбу на отложенном штрафе забросил финский легионер «Сибири» Юкка Пельтола, ему ассистировали Николай Демидов и Егор Миловзоров.
В третьем периоде гости отыгрались. Первую шайбу сочинцев забросил Денис Мосалёв с передач Моргана Эллиса и Никиты Точицкого. В концовке периода с передачи Мальте Стрёмвалля за рикошет в первом периоде отыгрался защитник Симон Бертильссон.
В овертайме команды победителя не выявили, а в серии послематчевых штрафных бросков победу сочинцам принёс Мальте Стрёмвалль.
- 13 февраля 2020
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