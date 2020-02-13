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«Сибирь» в серии буллитов дома уступила «Сочи»

«Сибирь» в серии буллитов дома уступила «Сочи»
Хоккей 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» у себя дома принимала ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:3 Б в пользу гостей.

Уже на четвёртой минуте встречи в составе хозяев с передач Егора Миловзорова и Николая Тимашова отличился Дмитрий Саюстов – после его передачи вдоль ворот шайба нашла конёк защитника сочинцев Симона Бертильссона и отрикошетила в ворота. Вторую шайбу на отложенном штрафе забросил финский легионер «Сибири» Юкка Пельтола, ему ассистировали Николай Демидов и Егор Миловзоров.

В третьем периоде гости отыгрались. Первую шайбу сочинцев забросил Денис Мосалёв с передач Моргана Эллиса и Никиты Точицкого. В концовке периода с передачи Мальте Стрёмвалля за рикошет в первом периоде отыгрался защитник Симон Бертильссон.

В овертайме команды победителя не выявили, а в серии послематчевых штрафных бросков победу сочинцам принёс Мальте Стрёмвалль.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Саюстов (Миловзоров, Тимашов) – 03:37' (5x5)   2:0 Пельтола (Демидов, Миловзоров) – 12:45' (6x5)   2:1 Мосалёв (Эллис, Точицкий) – 47:19' (5x5)   2:2 Бертильссон (Стрёмвалль) – 55:32' (5x5)   2:3 Стрёмвалль – 65:00' (ПБ)
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