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Андриевский: болельщики «Сибири» заслужили плей-офф

Андриевский: болельщики «Сибири» заслужили плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги матча с «Сибирью» (3:2 Б).

«Хорошая, напряжённая игра получилась. Две команды борются за плей-офф, только у нас ситуация другая. Отсюда это волнение передаётся на игру. Начали первые смены неплохо, но, пропустив гол, долго вкатывались, начиная со второго периода владели инициативой. Здорово, что получилось отыграться. Ребята до конца верили в это, отдали много сил. Спасибо им за это. Завоевали два очка – это самое главное. С какими эмоциями приехал в Новосибирск? С отличными! «Сибири» до плей-офф осталось два очка. Болельщики заслужили это. Желаю «Сибири» только удачи.

Стрёмваллем интересуются в НХЛ? Мы с ним об этом не разговаривали. Если интересуются им, то он должен думать об этом. На игре это не отражается, он выходит и отрабатывает по полной программе», – передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

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