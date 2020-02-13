Коллинз: Андриевский не говорил, что матч с «Сибирью» — особенный, но это было очевидно

Нападающий ХК «Сочи» Шон Коллинз прокомментировал выездную победу в Новосибирске над «Сибирью» (3:2 Б).
«Это была очень важная победа для нас с точки зрения турнирной таблицы. Мы плохо провели первый период, но проявили свой характер и смогли отыграться и взяли два очка. Ключевым моментом, наверное, стал второй период, когда мы поймали нужный темп и перехватили инициативу, много бросали, а «Сибирь» подустала. В третьем продолжили играть правильно и смогли забить второй гол.
В серии штрафных бросков было то же самое? Да, «Сибирь» забила первой, но затем мы отыгрались. Не знаю, как так получилось и в чём причина. Просто проявили характер и верили в себя. Это здорово для команды, для нашей уверенности в своих силах. Осталось шесть матчей, мы будем использовать все шансы, которые у нас есть.
Знал ли я, что Андриевский в прошлом сезоне работал в «Сибири»? Да, это был важный матч для него. Здорово, что смогли выиграть для него. Теперь важно удержать эту волну и продолжить биться за место в плей-офф. Тренер не говорил, что для него это особенный матч, но здесь ответ очевиден. Каждый, кто играет против бывшей команды, старается сыграть максимально удачно и что-то доказать», — сказал Коллинз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 13 февраля 2020
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