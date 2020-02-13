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«Салават» дома проиграл «Спартаку», Метсола был заменён после трёх голов

«Салават» дома проиграл «Спартаку», Метсола был заменён после трёх голов
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» принимал на домашней арене московский «Спартак» — встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Хозяева неудачно начали первый период: за две минуты москвичи отличились дважды – шайбы на счету Ивана Вишневского и Андрея Кутейкина. В середине первого периода в ворота финского голкипера «Салавата» Юхи Метсолы влетела и третья шайба – с передач Андрея Кутейкина и Дениса Кокарева отличился форвард «Спартака» Артём Фёдоров. После этой шайбы Метсола сам попросил замену – его место занял голкипер Андрей Кареев.

В концовке первого периода с передач Ильи Крикунова и Никиты Сошникова форвард уфимцев Александр Бурмистров забросил шайбу в ворота Юлиуса Гудачека. Четвёртую шайбу в ворота уфимцев забросил Робин Ганзл, а следом у москвичей отличился Антон Злобин с передачи Анатолия Никонцева.

В концовке встречи в большинстве отличился форвард уфимцев Никита Сошников, но на большее «Салават» не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Рылов, Галимов) – 06:00' (5x5)   0:2 Кутейкин (Злобин) – 06:18' (5x5)   0:3 Фёдоров (Кутейкин, Кокарев) – 12:14' (5x5)   1:3 Бурмистров (Крикунов, Сошников) – 19:38' (5x5)   1:4 Ганзл – 52:17' (5x5)   1:5 Злобин (Никонцев, Юньков) – 55:25' (5x5)   2:5 Сошников – 59:38' (5x4)
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Шесть из семи предыдущих очных встреч уфимцев и москвичей оказались верховыми.
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