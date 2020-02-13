«Салават» дома проиграл «Спартаку», Метсола был заменён после трёх голов

«Салават Юлаев» принимал на домашней арене московский «Спартак» — встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.



Хозяева неудачно начали первый период: за две минуты москвичи отличились дважды – шайбы на счету Ивана Вишневского и Андрея Кутейкина. В середине первого периода в ворота финского голкипера «Салавата» Юхи Метсолы влетела и третья шайба – с передач Андрея Кутейкина и Дениса Кокарева отличился форвард «Спартака» Артём Фёдоров. После этой шайбы Метсола сам попросил замену – его место занял голкипер Андрей Кареев.

В концовке первого периода с передач Ильи Крикунова и Никиты Сошникова форвард уфимцев Александр Бурмистров забросил шайбу в ворота Юлиуса Гудачека. Четвёртую шайбу в ворота уфимцев забросил Робин Ганзл, а следом у москвичей отличился Антон Злобин с передачи Анатолия Никонцева.

В концовке встречи в большинстве отличился форвард уфимцев Никита Сошников, но на большее «Салават» не хватило.