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«Йокерит» на выезде выиграл у «Автомобилиста», у Оксанена – дубль

«Йокерит» на выезде выиграл у «Автомобилиста», у Оксанена – дубль
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» приехал в гости к «Автомобилисту». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Первый гол забросила команда из Хельсинки – на 11-й минуте игры с передачи ассистента капитана Марко Анттилы отличился форвард «джокеров» Ахти Оксанен. Во втором периоде этот же тандем удвоил преимущество «Йокерита» — Оксанен записал на свой счёт дубль. В середине второго отрезка игры в меньшинстве отличился нападающий «Йокерита» Вели-Матти Савинайнен, ассистировал ему Йон Норман.

Хозяева отыграли одну шайбу — с передач капитана команды Найджела Доуса и Анатолия Голышева отличился Брукс Мэйсек. Далее «Йокерит» вернул преимущество в три шайбы — Брайан О'Нилл забросил с передачи Ессе Йоэнсуу. С передачи Доуса форвард уральцев Мэйсек оформил дубль, третью шайбу в ворота «Йокерита» забросил на последней секунде матча Александр Кучерявенко, но на большее хозяев уже не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Оксанен (Анттила) – 10:44' (5x5)   0:2 Оксанен (Анттила, Пильстрём) – 27:09' (5x5)   0:3 Савинайнен (Норман) – 31:51' (4x5)   1:3 Мэйсек (Доус, Голышев) – 49:56' (5x5)   1:4 О'Нилл (Йоэнсуу) – 57:08' (5x5)   2:4 Мэйсек (Доус, Голышев) – 59:42' (5x5)   3:4 Кучерявенко – 59:59' (5x5)
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