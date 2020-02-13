«Йокерит» на выезде выиграл у «Автомобилиста», у Оксанена – дубль

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» приехал в гости к «Автомобилисту». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Первый гол забросила команда из Хельсинки – на 11-й минуте игры с передачи ассистента капитана Марко Анттилы отличился форвард «джокеров» Ахти Оксанен. Во втором периоде этот же тандем удвоил преимущество «Йокерита» — Оксанен записал на свой счёт дубль. В середине второго отрезка игры в меньшинстве отличился нападающий «Йокерита» Вели-Матти Савинайнен, ассистировал ему Йон Норман.
Хозяева отыграли одну шайбу — с передач капитана команды Найджела Доуса и Анатолия Голышева отличился Брукс Мэйсек. Далее «Йокерит» вернул преимущество в три шайбы — Брайан О'Нилл забросил с передачи Ессе Йоэнсуу. С передачи Доуса форвард уральцев Мэйсек оформил дубль, третью шайбу в ворота «Йокерита» забросил на последней секунде матча Александр Кучерявенко, но на большее хозяев уже не хватило.
- 13 февраля 2020
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