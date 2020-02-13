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18-летний нападающий «Северстали» Чижиков набрал очки во втором матче подряд

18-летний нападающий «Северстали» Чижиков набрал очки во втором матче подряд
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий череповецкой «Северстали» 18-летний воспитанник клуба Егор Чижиков набирает очки во втором матче подряд.

В игре с «Нефтехимиком» (2:6) Чижиков забросил свою первую шайбу в КХЛ, а в проходящей на момент написания новости игре с «Куньлунь Ред Стар» молодой форвард ассистировал нападающему Богдану Якимову. Сейчас в домашней для «Северстали» игре перерыв – после первого периода команда Андрея Разина ведёт со счётом 1:0.

Всего в четырёх играх регулярного чемпионата КХЛ молодой форвард набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "+1" и двух штрафных минутах. В среднем Чижиков проводит на площадке около 8 минут за игру.

Следующую игру череповецкий клуб проведёт в гостях — их соперником станет «Сибирь».

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