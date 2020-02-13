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Дэйли: ИИХФ и МОК не могут предложить ничего, что изменит мнение НХЛ об участии в ОИ

Дэйли: ИИХФ и МОК не могут предложить ничего, что изменит мнение НХЛ об участии в ОИ
Хоккей / НХЛ 0

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в электронном письме в ESPN в очередной раз рассуждает на тему возможности участия игроков лиги в Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Не уверен, что есть большой смысл, по крайней мере для лиги, принимать участие в гипотетической дискуссии на тему «Что я с этого получу». Стоит сказать, что олимпийское движение — это не совсем то, что поддерживает наш совет. Не вижу, что такого могут предложить МОК, ИИХФ или они вместе, чтобы изменить нашу точку зрения по вопросу участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде.

Придерживаемся нашей позиции с самого начала. Нам нужна веская причина говорить совету лиги, что длительный перерыв на Олимпиаду — действительно то, ради чего можно отпустить наших лучших игроков на турнир не под эгидой НХЛ на другой конец мира», — считает Дэйли.

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