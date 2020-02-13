Дэйли: ИИХФ и МОК не могут предложить ничего, что изменит мнение НХЛ об участии в ОИ

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в электронном письме в ESPN в очередной раз рассуждает на тему возможности участия игроков лиги в Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Не уверен, что есть большой смысл, по крайней мере для лиги, принимать участие в гипотетической дискуссии на тему «Что я с этого получу». Стоит сказать, что олимпийское движение — это не совсем то, что поддерживает наш совет. Не вижу, что такого могут предложить МОК, ИИХФ или они вместе, чтобы изменить нашу точку зрения по вопросу участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде.
Придерживаемся нашей позиции с самого начала. Нам нужна веская причина говорить совету лиги, что длительный перерыв на Олимпиаду — действительно то, ради чего можно отпустить наших лучших игроков на турнир не под эгидой НХЛ на другой конец мира», — считает Дэйли.
- 13 февраля 2020
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
20:35
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:11
-
17:30
-
17:03
-
16:45
-
16:30
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
14:57
-
14:30
-
14:07
-
13:50
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:07
-
11:45
-
11:20
-
11:04