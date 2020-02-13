СКА дома обыграл «Торпедо», вырвав победу в концовке встречи

Питерский СКА на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 3:2.
На второй минуте встречи счёт открыл финский легионер питерцев Ярно Коскиранта с передачи Наиля Якупова, в середине периода преимущество удвоил Йонас Кемппайнен – ему ассистировали Василий Токранов и Сергей Плотников. В первом периоде хозяева отквитали одну шайбу, отличился Кирилл Ураков с передачи Станислава Бочарова.
Во втором периоде Дамир Жафяров сравнял счёт, отличиться ему помогли Дрю Шор и Джордан Шрёдер.
Счёт долго время оставался неизменным, но за четыре минуты до конца Йори Лехтеря принёс победу команде из Петербурга – передачи на свой счёт записали Игорь Ожиганов и Сергей Плотников.
В следующем матче СКА встретиться с «Салаватом Юлаевым» в Уфе, «Торпедо» дома сыграет с «Амуром».
- 13 февраля 2020
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