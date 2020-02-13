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СКА дома обыграл «Торпедо», вырвав победу в концовке встречи

СКА дома обыграл «Торпедо», вырвав победу в концовке встречи
Хоккей / КХЛ 0

Питерский СКА на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 3:2.

На второй минуте встречи счёт открыл финский легионер питерцев Ярно Коскиранта с передачи Наиля Якупова, в середине периода преимущество удвоил Йонас Кемппайнен – ему ассистировали Василий Токранов и Сергей Плотников. В первом периоде хозяева отквитали одну шайбу, отличился Кирилл Ураков с передачи Станислава Бочарова.
Во втором периоде Дамир Жафяров сравнял счёт, отличиться ему помогли Дрю Шор и Джордан Шрёдер.
Счёт долго время оставался неизменным, но за четыре минуты до конца Йори Лехтеря принёс победу команде из Петербурга – передачи на свой счёт записали Игорь Ожиганов и Сергей Плотников.

В следующем матче СКА встретиться с «Салаватом Юлаевым» в Уфе, «Торпедо» дома сыграет с «Амуром».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Коскиранта (Якупов) – 01:52' (5x5)   0:2 Кемппайнен (Токранов, Плотников) – 11:27' (5x5)   1:2 Ураков (Бочаров) – 13:27' (5x5)   2:2 Жафяров (Шор, Шрёдер) – 32:00' (5x5)   2:3 Лехтеря (Ожиганов, Плотников) – 56:15' (5x5)
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