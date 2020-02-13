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«Динамо» Мн установило антирекорд и уступило на выезде «Локомотиву»

«Динамо» Мн установило антирекорд и уступило на выезде «Локомотиву»
Хоккей / КХЛ 0

В Ярославле местный «Локомотив» переиграл гостей из минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:1.

Счёт на третьей минуте открыл Владимир Ткачёв с передач Антона Ландера и Андрея Маркова, а в конце периода ассистировал сам – с его передачи отличился Максим Осипов.

Во втором периоде у хозяев отличился Артур Каюмов с передачи Дениса Алексеева.

Гости отыграли одну шайбу, в середине третьего периода Райан Спунер забросил с передач Владислава Ерёменко и Ивана Дроздова.

Окончательный счёт игры установил нападающий ярославцев Николай Коваленко, голевые передачи на свой счёт записали Каюмов и Алексеев.

Таким образом, минское «Динамо» установило личный антирекорд – команда пропустила 200 шайб в текущем сезоне, прошлое «достижение» составляло 197 шайб.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Ткачёв (Ландер, Марков) – 02:20' (5x4)   2:0 Пяаярви (Ткачёв, Осипов) – 19:04' (5x5)   3:0 Каюмов (Алексеев) – 26:38' (5x4)   3:1 Спунер (Ерёменко, Дроздов) – 51:08' (5x5)   4:1 Коваленко (Каюмов, Алексеев) – 54:53' (5x5)
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