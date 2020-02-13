«Динамо» Мн установило антирекорд и уступило на выезде «Локомотиву»

В Ярославле местный «Локомотив» переиграл гостей из минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:1.
Счёт на третьей минуте открыл Владимир Ткачёв с передач Антона Ландера и Андрея Маркова, а в конце периода ассистировал сам – с его передачи отличился Максим Осипов.
Во втором периоде у хозяев отличился Артур Каюмов с передачи Дениса Алексеева.
Гости отыграли одну шайбу, в середине третьего периода Райан Спунер забросил с передач Владислава Ерёменко и Ивана Дроздова.
Окончательный счёт игры установил нападающий ярославцев Николай Коваленко, голевые передачи на свой счёт записали Каюмов и Алексеев.
Таким образом, минское «Динамо» установило личный антирекорд – команда пропустила 200 шайб в текущем сезоне, прошлое «достижение» составляло 197 шайб.
- 13 февраля 2020
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