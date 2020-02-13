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ЦСКА уступил дома «Барысу», несмотря на 6-й гол Толчинского в пяти матчах

ЦСКА уступил дома «Барысу», несмотря на 6-й гол Толчинского в пяти матчах
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА принимал казахстанский «Барыс». «Армейцы» прервали двухматчевую победную серию, уступив гостям со счётом 2:3.

Сергей Толчинский открыл счёт, забив шестой гол в последних пяти матчах. Передачи на счету Линдена Вея и Алексея Марченко.

Потом дважды отличились гости: в середине первого периода гол с передач Ииро Пакаринена и Леонида Метельникова забил Корбан Уайт, а Линус Виделль вывел казахстанцев вперёд, ему ассистировали Атте Охтамаа и всё тот же Уайт.

В середине третьего периода Клас Дальбек сравнял счёт, в этом ему помогли Линден Вей и Мэтт Робинсон, но в концовке удачливее оказались хоккеисты «Барыса» — победу команде из Казахстана принёс Даррен Диц с передач Найта и Виделля.

Видео с лучшими моментами игры можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Барыс
Нур-Султан
1:0 Толчинский (Вей, Марченко) – 12:08' (5x5)   1:1 Найт (Метальников, Пакаринен) – 18:19' (5x5)   1:2 Виделль (Найт, Охтамаа) – 35:49' (5x4)   2:2 Дальбек (Вей, Робинсон) – 48:11' (5x5)   2:3 Диц (Найт, Виделль) – 52:47' (5x5)
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