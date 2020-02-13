ЦСКА уступил дома «Барысу», несмотря на 6-й гол Толчинского в пяти матчах

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА принимал казахстанский «Барыс». «Армейцы» прервали двухматчевую победную серию, уступив гостям со счётом 2:3.



Сергей Толчинский открыл счёт, забив шестой гол в последних пяти матчах. Передачи на счету Линдена Вея и Алексея Марченко.



Потом дважды отличились гости: в середине первого периода гол с передач Ииро Пакаринена и Леонида Метельникова забил Корбан Уайт, а Линус Виделль вывел казахстанцев вперёд, ему ассистировали Атте Охтамаа и всё тот же Уайт.



В середине третьего периода Клас Дальбек сравнял счёт, в этом ему помогли Линден Вей и Мэтт Робинсон, но в концовке удачливее оказались хоккеисты «Барыса» — победу команде из Казахстана принёс Даррен Диц с передач Найта и Виделля.

Видео с лучшими моментами игры можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.