«Амур» по буллитам переиграл «Витязь», у Руденкова — победный буллит

Гостивший в Подольске «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл по буллитам «Витязь» — 4:3 ОТ.



Счёт в первом периоде открыл нападающий гостей Игорь Руденков. Во втором отрезки встречи хозяева отличились трижды — сначала Алексей Бывальцев с передач Йоонаса Няттинена и Александра Евсеенкова сравнял счёт, далее Няттинен вывел хозяев вперёд с передач Вилле Лаюнена и Бывальцева, а капитан подмосковной команды Александр Сёмин забросил третью шайбу — ассистировали ему Данила Моисеев и Алексей Макеев. В концовке периода гости отквитали одну шайбу — отличился Валерий Васильев с передач Глеба Корягина и Гинека Зогорны.



В начале третьего периода «Амур» счёт сравнял — Васильев снова отличился с передач Корягина и Зогорны.



В концовке третьего периода и овертайма команды победителя выявить не смогли, а в серии послематчевых штрафных бросков сильнее оказались гости — победу «Амуру» принёс Игорь Руденков.