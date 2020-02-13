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«Амур» по буллитам переиграл «Витязь», у Руденкова — победный буллит

«Амур» по буллитам переиграл «Витязь», у Руденкова — победный буллит
Хоккей / КХЛ 0

Гостивший в Подольске «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл по буллитам «Витязь» — 4:3 ОТ.

Счёт в первом периоде открыл нападающий гостей Игорь Руденков. Во втором отрезки встречи хозяева отличились трижды — сначала Алексей Бывальцев с передач Йоонаса Няттинена и Александра Евсеенкова сравнял счёт, далее Няттинен вывел хозяев вперёд с передач Вилле Лаюнена и Бывальцева, а капитан подмосковной команды Александр Сёмин забросил третью шайбу — ассистировали ему Данила Моисеев и Алексей Макеев. В концовке периода гости отквитали одну шайбу — отличился Валерий Васильев с передач Глеба Корягина и Гинека Зогорны.

В начале третьего периода «Амур» счёт сравнял — Васильев снова отличился с передач Корягина и Зогорны.

В концовке третьего периода и овертайма команды победителя выявить не смогли, а в серии послематчевых штрафных бросков сильнее оказались гости — победу «Амуру» принёс Игорь Руденков.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Руденков (Файзуллин) – 08:16' (5x5)   1:1 Бывальцев (Няттинен, Евсеенков) – 25:14' (5x4)   2:1 Няттинен (Лаюнен, Бывальцев) – 28:16' (5x3)   3:1 Сёмин (Моисеев, Макеев) – 38:50' (5x5)   3:2 Васильев (Корягин, Руденков) – 39:16' (5x4)   3:3 Васильев (Корягин, Зогорна) – 42:24' (5x4)   3:4 Руденков – 65:00' (ПБ)
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