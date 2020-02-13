Науменков: приятно было бы занять первую строчку регулярки, но у ЦСКА другие задачи

Защитник ЦСКА Михаил Науменков поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (2:3).

«Сегодня мы совершили много потерь, невынужденных ошибок. Так нельзя начинать играть против такой команды.

Мы поздно перестроились. В копилку идёт только третий период, когда мы начали играть более агрессивно, не терять шайбу, проходить среднюю зону. Когда против таких команд играешь подобным образом счёт на табло.

Почему хоккеисты ЦСКА часто удаляются за нарушение численного состава? Наша ошибка. Дисциплина, невнимательность. Не могу объяснить.

Что нужно исправить перед игрой с «Локомотивом»? Нам завтра всё скажут. Но мы и сами понимаем, что можно исправить.

Мы готовимся к плей-офф. Конечно, приятно было бы занять первую строчку в турнирной таблице и обогнать «Ак Барс», но у нас другие задачи. Надо играть в свою игру, делать то, что от нас требуют, и результат будет», — передаёт слова Науменкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.