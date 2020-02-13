Скабелка: никакого секрета в победах над ЦСКА нет. Если только Хоттабыч…

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал, в чём секрет гостевой победы над московским ЦСКА (3:2).
«Хороший матч достаточно системных команд. Знаем, что у ЦСКА не так много слабых мест, мощная командная работа. Конечно, вдвойне приятно не просто сыграть с ЦСКА, а провести хороший матч. Команда здорово двигалась, нигде не уступала сопернику ни в движении, ни в борьбе. Где-то получалось очень даже неплохо. Хочу поблагодарить команду за такой настрой, доволен этой победой.
Нет, ну какой секрет может быть в победах над ЦСКА в Москве! Каждая игра разная и начинается со счёта 0:0. Так получается, видимо. Если только Хоттабыч… А бороды, как у вас, у меня нет. С ЦСКА всегда надо мобильно играть. Ещё раз говорю, что каждый матч по-разному складывается.
Я могу только поблагодарить ребят, которые не принимали участия в олимпийской квалификации. Они дали нам хорошую энергию, благодаря им мы достаточно безболезненно переключились на КХЛ», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 13 февраля 2020
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