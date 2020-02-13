Тренер «Локомотива» Пелино: начнись плей-офф завтра — мы были бы готовы

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился мнением о выигранном (4:1) матче с минским «Динамо».



«Спасибо за поздравления. Всегда приятно побеждать, но особенно приятно это делать на своей арене, при своих болельщиках. Наши фанаты на протяжении всего сезона поддерживали нас, и, надеюсь, будут продолжать в том же духе.



В целом, сегодня мы играли хорошо. Мы знали, что минчане очень опасны. Наше большинство забивает, а меньшинство не пропускает — это формула победы. Сегодня я был доволен не только хорошей командной игрой, но и нашим вратарём. В перерыве мы хорошо поработали, и, возможно из-за нагрузок выглядели сегодня чуть медленнее соперника. Тем не менее, я считаю, что физическое состояние игроков хорошее.



Мне было приятно, что Георгия Иванова пригласили в олимпийскую сборную. Игроку всегда приятно представлять свою страну на международных турнирах. У нас много хороших игроков, и много тех, кто впереди Иванова, но я надеюсь, что мы его ещё увидим в предстоящих играх.



Я думаю, что если бы мы начинали плей-офф завтра — то были бы готовы. Но, очень приятно что ещё есть время для работы над некоторыми моментами», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Турнирные расклады Запада. Если бы плей-офф КХЛ начинался сейчас Прорисовываются по крайней мере две интересные серии.