Вудкрофт: игроки «Динамо» Мн всегда голодны до побед. КХЛ — вторая по силе лига в мире

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:4).

«С победой, „Локомотив“. В начале первого периода мы почти выключили себя из игры. Получили ненужное удаление. Как следствие — гол. Знали, что соперник хорош в большинстве.

Понимали, что должны играть практически идеально, чтобы не удаляться. Дальше играли неплохо, но не получалось забросить. Реализация моментов у нас не очень хорошая.

Во втором периоде мы действовали лучше, создавали свои шансы. Один гол забили, но этого мало. Надеюсь, возьмём лучшее от этой игры и будем двигаться дальше.



КХЛ — вторая по силе лига в мире. Нашим игрокам не надо искать мотивацию для дальнейших игр. Все хотят показать себя, ведь не известно, кто останется в команде, а кто нет. Кроме того, ребятам нужно показывать себя для вызова в сборную. Мы всегда готовимся и всегда голодны до побед. Наша команда всегда хочет развиваться", — передаёт слова Крэйга Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.