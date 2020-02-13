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«Ак Барс» вырвал победу у рижского «Динамо» на последней минуте матча

«Ак Барс» вырвал победу у рижского «Динамо» на последней минуте матча
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу казанского клуба.

Гости открыли счёт на пятой минуте матча — шайбу в большинстве забросил форвард Эмиль Галимов с передач защитника Альберта Яруллина и серебряного призёра молодёжного чемпионата мира 2020 года Дмитрия Воронкова. Хозяева отыгрались уже в концовке первого отрезка встречи, причём тоже в большинстве: Андрис Джериньш реализовал лишнего, ему ассистировали Увис Балинскис и Эмиль Гегерис.

Во втором периоде команды оставили зрителей без голов, но в самой концовке третьего гости снова забросили — на последней минуте встречи победу вырвал форвард «Ак Барса» Воронков с передачи Андрея Педана и Мэтта Фрэттина.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Яруллин, Воронков) – 04:53' (5x4)   1:1 Джериньш (Балинскис, Гегерис) – 17:11' (5x4)   1:2 Воронков (Педан, Фрэттин) – 58:54' (5x5)
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