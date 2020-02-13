«Ак Барс» вырвал победу у рижского «Динамо» на последней минуте матча

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу казанского клуба.
Гости открыли счёт на пятой минуте матча — шайбу в большинстве забросил форвард Эмиль Галимов с передач защитника Альберта Яруллина и серебряного призёра молодёжного чемпионата мира 2020 года Дмитрия Воронкова. Хозяева отыгрались уже в концовке первого отрезка встречи, причём тоже в большинстве: Андрис Джериньш реализовал лишнего, ему ассистировали Увис Балинскис и Эмиль Гегерис.
Во втором периоде команды оставили зрителей без голов, но в самой концовке третьего гости снова забросили — на последней минуте встречи победу вырвал форвард «Ак Барса» Воронков с передачи Андрея Педана и Мэтта Фрэттина.
- 13 февраля 2020
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