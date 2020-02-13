Дальбек: в сторону НХЛ больше не смотрю, хочу продлить контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Клас Дальбек подвёл итоги матча с «Барысом». Москвичи уступили со счётом 2:3.



«Это была тяжёлая для нас игра, мы совершили ряд небольших ошибок, после которых постоянно приходилось догонять соперника.

Нам нужно было использовать каждую свою возможность, быть более сфокусированными, действовать по установке от и до. Мы отошли от плана действий, и за эти ошибки нас наказали.

У нас осталось в запасе пять игр, и начнутся главные матчи, плей-офф. Я думаю, мы готовы. Сейчас главное, провести оставшийся отрезок регулярного чемпионата на хорошем уровне, продолжать работать на максимум. Тогда мы покажем хорошую игру в играх на вылет.

Не знаю, как всё сложится после сезона. Пока концентрируюсь на игре, стараюсь показать свой лучший хоккей, отдать все силы, а после сезона уже будет видно. Нет, я больше не смотрю в сторону НХЛ. Не могу сказать, что хочу вернуться туда. Мне всё нравится в ЦСКА, и первая опция для меня — остаться здесь. У нас хорошая конкуренция внутри команды за каждое место в составе, у нас лучшая команда в Европе. Я горжусь, что играю в ЦСКА уже второй сезон», — цитирует игрока ЦСКА официальный сайт клуба.