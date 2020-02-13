Шумаков повторил личный рекорд результативности в регулярке КХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков, набравший 3 (1+2) очка в победном матче с «Адмиралом», повторил собственный рекорд результативности, установленный ещё в период игры форварда за московский ЦСКА, сообщает «твиттер» «Авангарда».
В сезоне-2017/2018, чтобы набрать 40 очков, Сергею, выступавшему тогда в свитере ЦСКА, понадобилось провести 47 матчей. В том сезоне ему удалось забросить 17 шайб и отдать 23 голевые передачи.
В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Шумаков в 53 матчах набрал тоже 40 (16+24) очков.
Впрочем, Шумаков может улучшить достижение уже 18 февраля, когда «Авангард» приедет в гости к казанскому «Ак Барсу». Кроме матча с казанским клубом, шанс добавить баллы на бомбардирский счёт у Шумакова будет ещё в трёх домашних матчах — с «Йокеритом», «Локомотивом» и «Автомобилистом».
- 13 февраля 2020
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