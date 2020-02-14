Форвард «Далласа» Гурьянов открыл счёт в матче с «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Даллас Старз». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Далласа».
Счёт в матче с передачи шведского защитника Йона Клингберга открыл российский нападающий Денис Гурьянов. Эта шайба стала для него 17-й в текущем розыгрыше НХЛ. Также на счету уроженца Тольятти шесть голевых передач.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» «Далласа». 22-летний Гурьянов выступает за команду из штата Техас с 2016 года, ранее нападающий играл за тольяттинскую «Ладу». На данный момент «Даллас» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Торонто» — восьмой на Западе.
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