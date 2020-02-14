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Наместников забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне

Наместников забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В столице Канады Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Аризона Койотс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче с передач Дрейка Батерсона и Криса Тирни открыл российский нападающий Владислав Наместников. Эта шайба стала для него 12-й в текущем сезоне, также на счету 27-летнего хоккеиста 11 голевых передач. За всю карьеру в НХЛ Наместников забросил 78 шайб и отдал 103 ассиста.

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» «Оттавы». Наместников начал заокеанскую карьеру в 2010 году, до этого он выступал за подмосковный «Химик». Форвард был игроком команд НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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