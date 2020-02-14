Гавриков отдал голевую передачу в матче с «Баффало»
В Баффало (штат Нью-Йорк, США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.
Счёт в матче открыл Натан Гербе, а ассистировал ему российский защитник Владислав Гавриков. Этот ассист стал для 24-летнего уроженца Ярославля восьмым в текущем розыгрыше НХЛ. Также на его счету пять заброшенных шайб.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» «Коламбуса». Владислав Гавриков выступает за «Коламбус» с мая 2019 года. Ранее играл за ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. В составе сборной России защитник завоевал золотые медали Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.
Наместников забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне
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