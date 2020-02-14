Панарин забил 145-й гол за карьеру в НХЛ
В Сент-Поле (Миннесота, США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесота Уайлд» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1.
Гол в составе «Рейнджерс» с передач Тони Деанджело и Райана Строума забил российский нападающий Артемий Панарин. Эта шайба стала для 28-летнего игрока 29-й в текущем розыгрыше НХЛ и 145-й за всю заокеанскую карьеру Панарина. Также на его счету 250 голевых передач.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс». Ранее Панарин выступал за подмосковный «Витязь», казанский «Ак Барс», петербургский СКА, «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». В составе СКА в 2015 году выиграл Кубок Гагарина.
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