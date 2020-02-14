Бобровский пропустил 3 шайбы и был заменён в начале второго периода

В Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменён в начале второго периода после того, как пропустил три шайбы. В первом периоде россиянину удалось совершить шесть сейвов. Вместо него на площадку вышел Сэм Монтембо.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Сергей Бобровский провёл 44 матча, пропуская в среднем 3.27 шайбы за одну игру.

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