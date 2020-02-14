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29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон», Волков и Сергачёв – без очков

29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон», Волков и Сергачёв – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Патрик Марун и ещё одну шайбу забросил Янни Гурд. Российский нападающий Александр Волков провёл на площадке 10 минут и 43 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв получил 23 минуты и 34 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 29 сейвов. Единственный гол за «Эдмонтон» забил Калеб Джонс.

«Тампа» одержала девятую победу подряд. «Эдмонтон» в свою очередь потерпел первое поражение за последние две игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Марун (Гонс, Шенн) – 24:39' (5x5)   1:1 Джонс (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 29:36' (5x5)   2:1 Гурд – 33:01' (4x5)   3:1 Пакетт (Пойнт, Киллорн) – 59:04' (en)
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