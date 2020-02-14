29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон», Волков и Сергачёв – без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Патрик Марун и ещё одну шайбу забросил Янни Гурд. Российский нападающий Александр Волков провёл на площадке 10 минут и 43 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв получил 23 минуты и 34 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 29 сейвов. Единственный гол за «Эдмонтон» забил Калеб Джонс.
«Тампа» одержала девятую победу подряд. «Эдмонтон» в свою очередь потерпел первое поражение за последние две игры.
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