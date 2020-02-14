«Флорида» уступила «Филадельфии». Это пятое поражение кряду с Бобровским в старте

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил три шайбы в первом периоде и был заменён. Нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 19 минут и 59 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Защитник «Филадельфии» Иван Проворов получил 25 минут и 20 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Флорида» потерпела пятое поражение за последние шесть игр. К тому же, для команды это пятое поражение кряду с Бобровским в воротах в старте. «Филадельфия» в свою очередь одержала третью победу за последние четыре игры.