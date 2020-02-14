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«Флорида» уступила «Филадельфии». Это пятое поражение кряду с Бобровским в старте

«Флорида» уступила «Филадельфии». Это пятое поражение кряду с Бобровским в старте
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил три шайбы в первом периоде и был заменён. Нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 19 минут и 59 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Защитник «Филадельфии» Иван Проворов получил 25 минут и 20 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Флорида» потерпела пятое поражение за последние шесть игр. К тому же, для команды это пятое поражение кряду с Бобровским в воротах в старте. «Филадельфия» в свою очередь одержала третью победу за последние четыре игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 ван Римсдайк (Нисканен, Санхайм) – 04:24' (5x5)   0:2 Питлик (ван Римсдайк, Нисканен) – 17:37' (5x5)   0:3 Обе-Кубель (Раффль, Браун) – 18:32' (5x5)   0:4 Лотон (ван Римсдайк, Браун) – 38:58' (5x5)   1:4 Юбердо (Уигар, Экблад) – 40:33' (5x5)   2:4 Барков (Яндл, Строльман) – 44:56' (5x5)   2:5 Кутюрье (Жиру) – 54:52' (5x5)   2:6 Хег (Раффль, Браун) – 59:32' (5x4)
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