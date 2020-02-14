Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Наместникова и передача Анисимова помогли «Оттаве» обыграть «Аризону»

Гол Наместникова и передача Анисимова помогли «Оттаве» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Брэдли Ткачук, Ник Пол и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Форвард Артём Анисимов отметился результативной передачей. Защитник Никита Зайцев провёл на площадке 19 минут и 50 секунд и не отметился результативными действиями.
Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 14 минут и 37 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

«Оттава» прервала шестиматчевую серию поражений. «Аризона» в свою очередь потерпела четвёртое поражение за последние пять игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Наместников (Батерсон, Тирни) – 02:50' (5x5)   2:0 Ткачук (Шабо, Браун) – 06:41' (5x5)   2:1 Экман-Ларссон (Холл, Шмальц) – 36:40' (5x4)   3:1 Пол (Анисимов) – 46:50' (5x5)   3:2 Истерли – 49:01' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020