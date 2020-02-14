Гол Наместникова и передача Анисимова помогли «Оттаве» обыграть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Брэдли Ткачук, Ник Пол и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Форвард Артём Анисимов отметился результативной передачей. Защитник Никита Зайцев провёл на площадке 19 минут и 50 секунд и не отметился результативными действиями.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 14 минут и 37 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

«Оттава» прервала шестиматчевую серию поражений. «Аризона» в свою очередь потерпела четвёртое поражение за последние пять игр.