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«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», Варламов вышел в первом периоде и пропустил 2 гола

«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», Варламов вышел в первом периоде и пропустил 2 гола
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей хет-трик оформил Крэйг Смир и ещё по разу отличились Маттиас Экхольм и Рокко Гримальди. Российский голкипер Семён Варламов вышел на площадку в первом периоде, заменив Томаса Грайсса, который пропустил три шайбы. За матч россиянин пропустил 2 гола и сделал 16 сейвов.
«Нэшвилл» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Айлендерс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух победу подряд.
В следующем матче «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Смит – 00:35' (5x5)   2:0 Смит (Гримальди, Бонино) – 07:41' (5x5)   3:0 Экхольм (Йернкрок, Уотсон) – 13:33' (5x5)   4:0 Гримальди – 24:41' (5x5)   5:0 Смит (Йози) – 31:39' (5x5)
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