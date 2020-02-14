Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» одержать волевую победу над «Миннесотой»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.
Российский нападающий Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также ему удалось реализовать послематчевый буллит. Нападающий Павел Бучневич записал в свой актив заброшенную шайбу.
«Миннесота» потерпела второе поражение за последние три игры. «Рейнджерс» в свою очередь одержали третью победу подряд.
В следующем матче «Миннесота Уайлд» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».
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НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Донато (Койву) – 09:49' (5x5) 1:1 Панарин (Деанджело, Строум) – 11:52' (5x5) 2:1 Бродин (Гринвей, Дамба) – 16:43' (5x5) 3:1 Гринвей (Бродин, Эрикссон Эк) – 37:53' (5x5) 3:2 Бучневич – 51:51' (5x5) 3:3 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 58:54' (6x5) 3:4 Зибанеджад – 65:00' (ПБ)
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