Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» одержать волевую победу над «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

Российский нападающий Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также ему удалось реализовать послематчевый буллит. Нападающий Павел Бучневич записал в свой актив заброшенную шайбу.

«Миннесота» потерпела второе поражение за последние три игры. «Рейнджерс» в свою очередь одержали третью победу подряд.

В следующем матче «Миннесота Уайлд» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

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