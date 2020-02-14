Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит. Его засчитали после видеопросмотра
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3
Российский нападающий Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также ему удалось реализовать послематчевый буллит. Арбитрам понадобился видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита, после которого было установлено, что российский форвард не прерывал последовательного движения к воротам и не останавливал шайбу.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
«Миннесота» уступила во втором матче из последних трёх. «Рейнджерс» в свою очередь одержали третью победу подряд.
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» одержать волевую победу над «Миннесотой»
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