Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит. Его засчитали после видеопросмотра

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3

Российский нападающий Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также ему удалось реализовать послематчевый буллит. Арбитрам понадобился видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита, после которого было установлено, что российский форвард не прерывал последовательного движения к воротам и не останавливал шайбу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Миннесота» уступила во втором матче из последних трёх. «Рейнджерс» в свою очередь одержали третью победу подряд.