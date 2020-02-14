Строум: до дедлайна осталось 10 дней. Игроки «Рейнджерс» в курсе ситуации

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б) ответил на вопрос о важности предстоящего матча с «Коламбус Блю Джекетс».
«Сейчас такое время года. До дедлайна осталось 10 дней. Очевидно, что у нас вырисовываются шансы на плей-офф, и завтра мы сыграем с командой, которую преследуем в турнирной таблице. Игроки «Рейнджерс» находятся в курсе ситуации», — приводит слова Строума журналист Винс Меркольяно.
«Синерубашечники» отстают от зоны плей-офф на девять очков, однако имеют два матча в запасе относительно «Филадельфии Флайерз» и «Коламбуса». Как отмечают североамериканские инсайдеры, в случае потери шансов на плей-офф к дедлайну «Рейнджерс» может покинуть ряд ключевых игроков, в частности Строум.
- 14 февраля 2020
-
08:21
-
08:18
-
08:09
-
08:02
-
07:52
-
07:33
-
07:19
-
07:06
-
06:55
-
06:35
-
06:23
-
06:09
-
06:05
-
05:58
-
05:57
-
05:43
-
05:30
-
05:17
-
04:43
-
04:23
-
03:56
-
03:30
- 13 февраля 2020
-
23:58
-
23:50
-
23:35
-
23:20
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:15
-
21:53