Строум: до дедлайна осталось 10 дней. Игроки «Рейнджерс» в курсе ситуации

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б) ответил на вопрос о важности предстоящего матча с «Коламбус Блю Джекетс».

«Сейчас такое время года. До дедлайна осталось 10 дней. Очевидно, что у нас вырисовываются шансы на плей-офф, и завтра мы сыграем с командой, которую преследуем в турнирной таблице. Игроки «Рейнджерс» находятся в курсе ситуации», — приводит слова Строума журналист Винс Меркольяно.

«Синерубашечники» отстают от зоны плей-офф на девять очков, однако имеют два матча в запасе относительно «Филадельфии Флайерз» и «Коламбуса». Как отмечают североамериканские инсайдеры, в случае потери шансов на плей-офф к дедлайну «Рейнджерс» может покинуть ряд ключевых игроков, в частности Строум.