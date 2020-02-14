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Будро: может, я слепой, но не похоже, чтобы в конце буллита Панарин двигал шайбу к воротам

Будро: может, я слепой, но не похоже, чтобы в конце буллита Панарин двигал шайбу к воротам
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4 Б) раскритиковал решение главных арбитров засчитать буллит Артемия Панарина.

«Нельзя было засчитывать. Я просто только что прочитал правило, которое гласит, что шайба должна двигаться к воротам в течение всего исполнения буллита. Возможно, что я и слепой, но не похоже, чтобы в конце буллита Панарин двигал шайбу к воротам», — приводит слова Будро клубный обозреватель «Уайлд» Майкл Руссо.

Арбитрам понадобился видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита, после которого было установлено, что российский форвард не прерывал последовательного движения к воротам и не останавливал шайбу.

НХЛ объяснила, почему арбитры верно засчитали буллит Панарина
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