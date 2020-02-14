Зибанеджад — о голе на овертайм: никогда не видел, чтобы шайба так медленно ползла в сетку

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б) прокомментировал один из ключевых моментов встречи. Шведский форвард сравнял счёт за минуту до конца третьего периода, подправив шайбу после прострела Артемия Панарина.

«Я никогда не видел, чтобы шайба так медленно ползла в сетку. Если честно, я даже не был уверен, заползёт она в ворота или нет», — приводит слова Зибанеджада журналист Винс Меркольяно.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также ему удалось реализовать послематчевый буллит. Нападающий Павел Бучневич записал в свой актив заброшенную шайбу.