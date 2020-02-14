«Вашингтон» победил «Колорадо», отыгравшись с 0:2, Овечкин – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Никлас Бекстрём, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 25 минут и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов получил 23 минуты и 1 секунду игрового времени и также не набрал очков.

За «Колорадо» забивали Андре Бураковски и Микко Рантанен. Форвард Валерий Ничушкин провел на площадке 9 минут и 36 секунд и не отличился результативными действиями. Нападающий Владислав Каменев отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров получил 17 минут и 13 секунд и не отметился результативными действиями.