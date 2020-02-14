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«Вашингтон» победил «Колорадо», отыгравшись с 0:2, Овечкин – без очков

«Вашингтон» победил «Колорадо», отыгравшись с 0:2, Овечкин – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Никлас Бекстрём, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 25 минут и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов получил 23 минуты и 1 секунду игрового времени и также не набрал очков.

За «Колорадо» забивали Андре Бураковски и Микко Рантанен. Форвард Валерий Ничушкин провел на площадке 9 минут и 36 секунд и не отличился результативными действиями. Нападающий Владислав Каменев отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров получил 17 минут и 13 секунд и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бураковски (Маккиннон, Каменев) – 02:54' (5x5)   2:0 Рантанен (Маккиннон, Бураковски) – 16:05' (5x4)   2:1 Бекстрём (Врана, Карлсон) – 31:37' (5x4)   2:2 Уилсон (Карлсон, Эллер) – 52:48' (5x4)   2:3 Оши (Дженсен, Эллер) – 57:56' (5x5)
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