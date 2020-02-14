Результаты матчей в НХЛ за 13 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Даллас Старз» — 2:3.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1. Хозяева продлили победную серию до девяти матчей.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:1.

«Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:6. Хозяева проиграли в пятом матче кряду, когда их ворота защищал Сергей Бобровский.

«Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 ОТ.

«Оттава Сенаторз» — «Аризона Койотс» — 3:2.

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0.

«Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 Б. Гости впервые с ноября 2019 года выиграли третий матч подряд.

«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3.

«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз» — 6:5 ОТ. В составе гостей покером отметился Зак Сэнфорд.

«Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз» — 0:6.

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