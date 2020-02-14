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Результаты матчей в НХЛ за 13 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 13 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Даллас Старз» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Гурьянов (Клингберг) – 01:20' (5x5)   0:2 Факса (Комо, Кольяно) – 20:24' (5x5)   1:2 Мэттьюс (Нюландер, Бэрри) – 31:21' (5x4)   1:3 Сегин (Янмарк, Робертсон) – 41:19' (5x4)   2:3 Хайман (Таварес, Марнер) – 58:41' (6x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1. Хозяева продлили победную серию до девяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Марун (Гонс, Шенн) – 24:39' (5x5)   1:1 Джонс (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 29:36' (5x5)   2:1 Гурд – 33:01' (4x5)   3:1 Пакетт (Пойнт, Киллорн) – 59:04' (en)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Атанасиу (Манта, Гронек) – 36:34' (5x4)   1:1 Грин (Заха, Сиверсон) – 45:10' (5x5)   2:1 Сиверсон (Вуд, Заха) – 46:54' (5x5)   3:1 Симмондс (Сиверсон, Палмьери) – 48:37' (5x4)   4:1 Братт (Суббэн, Батчер) – 49:10' (5x5)

«Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:6. Хозяева проиграли в пятом матче кряду, когда их ворота защищал Сергей Бобровский.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 ван Римсдайк (Нисканен, Санхайм) – 04:24' (5x5)   0:2 Питлик (ван Римсдайк, Нисканен) – 17:37' (5x5)   0:3 Обе-Кубель (Раффль, Браун) – 18:32' (5x5)   0:4 Лотон (ван Римсдайк, Браун) – 38:58' (5x5)   1:4 Юбердо (Уигар, Экблад) – 40:33' (5x5)   2:4 Барков (Яндл, Строльман) – 44:56' (5x5)   2:5 Кутюрье (Жиру) – 54:52' (5x5)   2:6 Хег (Раффль, Браун) – 59:32' (5x4)

«Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Гербе (Гавриков, Нэш) – 19:32' (5x5)   0:2 Дженнер (Веренски, Фуди) – 21:31' (5x5)   1:2 Айкел (Райнхарт, Ристолайнен) – 38:47' (5x5)   2:2 Олофссон (Айкел, Далин) – 42:10' (5x4)   3:2 Родригес (Скиннер, Хаттон) – 55:34' (5x5)   3:3 Нутиваара (Бьёркстранд, Фолиньо) – 58:47' (6x5)   4:3 Олофссон (Айкел, Далин) – 62:44' (3x3)

«Оттава Сенаторз» — «Аризона Койотс» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Наместников (Батерсон, Тирни) – 02:50' (5x5)   2:0 Ткачук (Шабо, Браун) – 06:41' (5x5)   2:1 Экман-Ларссон (Холл, Шмальц) – 36:40' (5x4)   3:1 Пол (Анисимов) – 46:50' (5x5)   3:2 Истерли – 49:01' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Смит – 00:35' (5x5)   2:0 Смит (Гримальди, Бонино) – 07:41' (5x5)   3:0 Экхольм (Йернкрок, Уотсон) – 13:33' (5x5)   4:0 Гримальди – 24:41' (5x5)   5:0 Смит (Йози) – 31:39' (5x5)

«Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 Б. Гости впервые с ноября 2019 года выиграли третий матч подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Донато (Койву) – 09:49' (5x5)   1:1 Панарин (Деанджело, Строум) – 11:52' (5x5)   2:1 Бродин (Гринвей, Дамба) – 16:43' (5x5)   3:1 Гринвей (Бродин, Эрикссон Эк) – 37:53' (5x5)   3:2 Бучневич – 51:51' (5x5)   3:3 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 58:54' (6x5)   3:4 Зибанеджад – 65:00' (ПБ)

«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бураковски (Маккиннон, Каменев) – 02:54' (5x5)   2:0 Рантанен (Маккиннон, Бураковски) – 16:05' (5x4)   2:1 Бекстрём (Врана, Карлсон) – 31:37' (5x4)   2:2 Уилсон (Карлсон, Эллер) – 52:48' (5x4)   2:3 Оши (Дженсен, Эллер) – 57:56' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз» — 6:5 ОТ. В составе гостей покером отметился Зак Сэнфорд.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сэнфорд (О'Райлли, Пьетранджело) – 00:25' (5x5)   1:1 Пасиоретти (Стоун, Теодор) – 01:59' (5x4)   2:1 Пасиоретти (Карлссон, Стоун) – 06:34' (5x5)   2:2 Сэнфорд (Бортуццо, Перрон) – 09:41' (5x5)   2:3 Макикерн (Данн, Барбашев) – 15:43' (5x5)   2:4 Сэнфорд (Пьетранджело, О'Райлли) – 25:13' (5x5)   3:4 Маршессо (Стоун, Теодор) – 38:58' (5x4)   4:4 Шмидт (Карлссон, Так) – 46:33' (5x4)   4:5 Сэнфорд (Парэйко, Данн) – 51:45' (5x5)   5:5 Так (Меррилл, Стивенсон) – 55:20' (5x5)   6:5 Маршессо (Пасиоретти, Стоун) – 62:30' (4x3)

«Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз» — 0:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Стоун, Броди) – 08:15' (5x5)   0:2 Баклунд (Манджапане, Ткачук) – 12:10' (5x5)   0:3 Чюлингтон (Андерссон) – 13:39' (5x5)   0:4 Янковски (Броди, Манджапане) – 19:05' (5x5)   0:5 Баклунд – 36:46' (4x5)   0:6 Янковски – 46:55' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Стоун, Броди) – 08:15' (5x5)   0:2 Баклунд (Манджапане, Ткачук) – 12:10' (5x5)   0:3 Чюлингтон (Андерссон) – 13:39' (5x5)   0:4 Янковски (Броди, Манджапане) – 19:05' (5x5)   0:5 Баклунд – 36:46' (4x5)   0:6 Янковски – 46:55' (5x5)
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