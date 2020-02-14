Мэттьюс обогнал Овечкина, забив 41-й гол в сезоне. В гонке снайперов двоевластие

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу, которая стала 41-й для него в сезоне. Благодаря этому 22-летний американец вышел на первое место в гонке снайперов, сравнявшись с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. Оба игрока провели по 58 матчей.
Третью позицию в списке с 40 шайбами занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, при этом у россиянина сыграно на два матча меньше, чем у конкурентов. Четвёртое место делят нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (32 гола в 57 матчах), форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел (32 гола в 57 матчах) и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (32 гола в 56 матчах).
- 14 февраля 2020
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:54
-
08:39
-
08:21
-
08:18
-
08:09
-
08:02
-
07:52
-
07:33
-
07:19
-
07:06
-
06:55
-
06:35
-
06:23
-
06:09
-
06:05
-
05:58
-
05:57
-
05:43
-
05:30
-
05:17
-
04:43
-
04:23
-
03:56
-
03:30
- 13 февраля 2020
-
23:58
-
23:50
-
23:35
-
23:20
-
22:52
-
22:50
-
22:45