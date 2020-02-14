Мэттьюс обогнал Овечкина, забив 41-й гол в сезоне. В гонке снайперов двоевластие

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу, которая стала 41-й для него в сезоне. Благодаря этому 22-летний американец вышел на первое место в гонке снайперов, сравнявшись с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. Оба игрока провели по 58 матчей.

Третью позицию в списке с 40 шайбами занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, при этом у россиянина сыграно на два матча меньше, чем у конкурентов. Четвёртое место делят нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (32 гола в 57 матчах), форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел (32 гола в 57 матчах) и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (32 гола в 56 матчах).