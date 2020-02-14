Морозов официально сменил Чернышенко на посту президента КХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов официально сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ.

Первым президентом КХЛ был Александр Медведев. В декабре 2014 года этот пост занял Чернышенко. 21 января 2020 года, после смены правительства России, Чернышенко был назначен вице-премьером, а по закону России гражданин, входящий в правительство, не может возглавлять коммерческие структуры.

Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации «Молодёжная хоккейная лига» вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.

В качестве игрока 42-летний Морозов стал серебряным призёром Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (2008 и 2009) в составе сборной России, а также многократным чемпион России в составе «Ак Барса». Бывший капитан сборной России и «Ак Барса». Заслуженный мастер спорта (1998).