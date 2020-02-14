Кассиан — об ударе Чернака коньком в грудь: если бы я его сильно ударил, он бы отлетел
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3) объяснил, зачем он ударил коньком в грудь защитника «молний» Эрика Чернака. Арбитры не зафиксировали нарушения правил.
«Он держал меня за ногу, и я просто среагировал. Просто хотел сбросить его с себя, чтобы он слез с меня. Я просто хотел освободить ногу. Если бы я его сильно ударил, то он бы отлетел назад или судья выписал бы мне удаление», — цитирует Кассиана обозреватель The Athletic Дэниэл Ньюджент-Боумэн.
В нынешнем сезоне НХЛ Кассиан провёл 52 матча, в которых забил 14 голов и сделал 16 результативных передач. Чернак в свою очередь сыграл 55 матчей, набрав 11 (5+6) очков.
Кассиан умышленно ударил защитника «Тампы» Чернака коньком в грудь. Видео
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