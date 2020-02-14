Панарин обогнал Афиногенова по очкам за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.
Российский нападающий Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. В активе Артемия стало 396 (145+251) очков в 377 матчах за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Артемий обогнал Максима Афиногенова в списке бомбардиров среди россиян. Афиногенов набрал 395 (158+237) баллов в 651 матче. Следующей целью для Панарина является результат Александра Фролова — 397 очков.
Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 1268 баллов в 1140 матчах.
Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит. Его засчитали после видеопросмотра
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