Бобровский занимает последнее место в НХЛ среди первых номеров по коэффициенту надёжности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил три шайбы в первом периоде и был заменён. В общей сложности в нынешнем сезоне Бобровский одержал 20 побед в 44 матчах, в среднем за встречу пропуская 3,32 шайбы и отражая 89,6% бросков.
Среди основных голкиперов команд НХЛ Сергей занимает последнее место по коэффициенту надёжности. По проценту отражённых бросков 31-летний голкипер располагается на 31-й позиции. За отсечку были взяты 28 встреч, отражающие чуть больше половины сыгранных матчей для «Питтсбург Пингвинз», который сыграл меньше всех в этом сезоне.
Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/2019 он провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.
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