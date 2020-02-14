«Сибирь» заключила новый контракт с нападающим Чесалиным

«Сибирь» заключила новый контракт с нападающим Евгением Чесалиным, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.
В этом сезоне 31-летний Чесалин провёл 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 4 заброшенные шайбы и 12 результативных передач при показателе полезности «-1» и 38 минутах штрафного времени. В среднем за матч Евгений проводит на льду 15 минут 43 секунд. Для Чесалина нынешний сезон стал дебютным в стане «Сибири».
До перехода в новосибирский клуб Чесалин на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Автомобилиста». В общей сложности за карьеру в лиге российский форвард сыграл 215 матчей, в которых забросил 30 шайб и сделал 39 результативных передач при полезности "+10" и 104 минутах штрафного времени.
- 14 февраля 2020
-
12:05
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:54
-
08:39
-
08:21
-
08:18
-
08:09
-
08:02
-
07:52
-
07:33
-
07:19
-
07:06
-
06:55
-
06:35
-
06:23
-
06:09
-
06:05
-
05:58
-
05:57
-
05:43
-
05:30
-
05:17
-
04:43
-
04:23
-
03:56