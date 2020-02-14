«Сибирь» заключила новый контракт с нападающим Чесалиным

«Сибирь» заключила новый контракт с нападающим Евгением Чесалиным, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

В этом сезоне 31-летний Чесалин провёл 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 4 заброшенные шайбы и 12 результативных передач при показателе полезности «-1» и 38 минутах штрафного времени. В среднем за матч Евгений проводит на льду 15 минут 43 секунд. Для Чесалина нынешний сезон стал дебютным в стане «Сибири».

До перехода в новосибирский клуб Чесалин на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Автомобилиста». В общей сложности за карьеру в лиге российский форвард сыграл 215 матчей, в которых забросил 30 шайб и сделал 39 результативных передач при полезности "+10" и 104 минутах штрафного времени.